Появились новые кадры из фильма “Охотники за привидениями: Леденящий ужас”Сегодня издание Total Film поделилось новыми кадрами из предстоящего фильма Охотники за привидениями: Леденящий ужас, на которых представлены злодей фильма, а так же старая и новая команда охотников за привидениями.