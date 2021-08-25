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Учеников братской школы № 15 из-за капремонта временно переведут на обучение в другие школы

Учеников братской школы № 15 из-за капремонта временно переведут на обучение в другие школы

В Братске продолжается капремонт школы № 15 в Правобережном районе. 1 сентября, в День знаний, здесь состоится традиционная школьная линейка, однако занятия, в связи с ремонтом здания, начнутся в других общеобразовательных учреждениях района.

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