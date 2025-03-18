NYT: На Украине боятся, что США согласятся на передачу Одессы России

На фоне изменившейся политической ситуации в США в Киеве появились опасения за будущее Одессы.На Украине обеспокоены тем, что США, в контексте растущих контактов с Россией и обсуждений мирного урегулирования конфликта, могут согласиться на вхождение Одессы в состав России, которая является стратегически важным портом.