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Царьград

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NYT: На Украине боятся, что США согласятся на передачу Одессы России

NYT: На Украине боятся, что США согласятся на передачу Одессы России

На фоне изменившейся политической ситуации в США в Киеве появились опасения за будущее Одессы.На Украине обеспокоены тем, что США, в контексте растущих контактов с Россией и обсуждений мирного урегулирования конфликта, могут согласиться на вхождение Одессы в состав России, которая является стратегически важным портом.

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Комментарии
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ольга решетникова
&quot;...в Белом доме не скрывают своей позиции, утверждая, что Россия, вероятно, сохранит Крым...&quot;???? ДБЛБЛД. Крым - Россия!!! Идиоты неизлечимые все на западе.
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