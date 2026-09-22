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Подрядчика для строительства семи домов по реновации определили на севере Москвы

Подрядчика для строительства семи домов по реновации определили на севере Москвы

По результатам открытых торгов определен подрядчик на проектирование и строительство жилых комплексов для реализации программы реновации в Северном административном округе столицы.

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