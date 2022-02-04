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Цена на нефть Brent побила семилетний рекорд: рублю пообещали укрепление до 73 за доллар

Цена на нефть Brent побила семилетний рекорд: рублю пообещали укрепление до 73 за доллар

Стоимость нефти Brent в пятницу поднялась выше отметки в $97 за баррель. Это значение стало максимальным с сентября 2014 года.

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