Российский боец раскрыл тактику взятия под контроль Курахово

ВС России осуществили захват Курахово в Донецкой народной республики (ДНР) с двух направлений. Тактику, позволившую взять город под контроль российской армии, раскрыл боец группировки войск «Юг», командир взвода с позывным Леший, передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии