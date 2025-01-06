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Российский боец раскрыл тактику взятия под контроль Курахово

ВС России осуществили захват Курахово в Донецкой народной республики (ДНР) с двух направлений. Тактику, позволившую взять город под контроль российской армии, раскрыл боец группировки войск «Юг», командир взвода с позывным Леший, передают «Известия».

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