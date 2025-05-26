Дочь Киркорова впервые высказалась о Пугачёвой и её детях: "Как я связана с Лизой Галкиной?"

Дочка певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория впервые высказалась о Пугачёвой и её детях. Наследницу самопровозглашённого "поп-короля" вывело из себя то, что ей постоянно ставят в пример отпрысков "примадонны", Лизу и Гарри Галкиных.