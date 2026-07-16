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Ставка на дроны! Важное заявление Белоусова при инспектировании "Центра"

Ставка на дроны! Важное заявление Белоусова при инспектировании "Центра"

Белоусов проверил группировку «Центр» и поручил усилить развитие систем БПЛА Министр обороны России Андрей Белоусов провёл инспекцию войск группировки «Центр» и заслушал доклады командования о выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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