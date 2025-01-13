Чендлер – об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность»

«Если вы собираетесь выгнать нашего GOAT из самолета из-за небольшого акцента, то пожалуйста, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность, прежде чем позволить им сидеть возле аварийного выхода.
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