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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чендлер – об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность»

«Если вы собираетесь выгнать нашего GOAT из самолета из-за небольшого акцента, то пожалуйста, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность, прежде чем позволить им сидеть возле аварийного выхода.

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