Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Сережа Сережа
    В начале статьи написано что проверяли совхоз им.Ленина. А потом пишут про какого то частного склада!! Здесь главное ..."Разве это мигран...
  • Vlad Dirkin
    Гранаты у него не той системы (С) // Ненуачо? Сценка 1в1...Сцена у вас «х......
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Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

На волне антироссийских и антикитайксих популистских лозунгов ко власти в Аргентине пришел Хавьер Милей, «друг США», с его же слов, и, что называется, в доску свой для Запада, по крайней мере, так казалось.

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