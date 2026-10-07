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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В леса Украины прибыли самые жестокие наёмники: СВО для них – полигон. Под боком у США взращивают могущественную армию

В леса Украины прибыли самые жестокие наёмники: СВО для них – полигон. Под боком у США взращивают могущественную армию

ИА Новороссия Участие иностранных "диких гусей" в войне на стороне Украины – давно не секрет.

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Сергей Ковалев

ну а как? - как картелям не "выращивать" свои армии? - диалектика бабла, нового ничего. The Washington Post "удивляется" чему? - что бабло защищают только в пиджаках? - выстроили схемы, отмылись слегка и ... нагибают весь мiр! а тут под боком другой частный капитал, меньший по отношению к глобальному, но тоже развивающийся в той же логике - грабёж, заработки на всём, на чём можно и нельзя по человеческим законам, затем отмывка и сохранение... контроля. диалектика одна, размерчики разные.