ИА Новороссия Участие иностранных "диких гусей" в войне на стороне Украины – давно не секрет.
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"Украина уже полигон по подготовки террористов и оружия для любой точки мира" И мы в этом интенсивно помогаем, затягивая войну.
Помимо бытовой культуры Запад всегда отличался исключительным зверством. И все их уловки заканчиваются приходом карателей и грабежом.
ну а как? - как картелям не "выращивать" свои армии? - диалектика бабла, нового ничего. The Washington Post "удивляется" чему? - что бабло защищают только в пиджаках? - выстроили схемы, отмылись слегка и ... нагибают весь мiр! а тут под боком другой частный капитал, меньший по отношению к глобальному, но тоже развивающийся в той же логике - грабёж, заработки на всём, на чём можно и нельзя по человеческим законам, затем отмывка и сохранение... контроля. диалектика одна, размерчики разные.
Пусть земля им станет стекловатой!
Для этой публики есть "Солнцепек". Гусь сразу жареный на выходе. Добро пожаловать, придурки! Черных мешков хватит на всех.
Пусть и у Америки что-то радостное впереди будет!😂
выжигать их напалмом скотов..