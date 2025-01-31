Коллективизация: голод как форма сопротивления

Теперь мы рассмотрим вопрос о том, какое место занимал голод в истории коллективизации. Адепты теории «Голодомора» в различных версиях, несмотря на то, что в их построениях голод вроде бы стоит на главном месте, тем не менее, они тщательно избегают его анализа.