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Царьград

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Выпускники колледжей пройдут срочную службу с сохранением компетенций

Выпускники колледжей пройдут срочную службу с сохранением компетенций

При необходимости для этого надо предусмотреть изменения в законодательстве.Президент Путин хочет дать выпускникам колледжей возможность для прохождения срочной военной службы в особом порядке.

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