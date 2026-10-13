В праздник верующим рекомендуется посетить храм и принять участие в богослужении.14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из главных осенних праздников Русской Православной Церкви.
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