Намотайте резинку на крышку банки: обалдеете, какую громадную пользу это принесет

Опытные хозяйки всегда держат в доме парочку канцелярских резинок. Эти цветные эластичные ленты, которыми часто перетягивают пачки таблеток в аптеке или купюры в банке, могут принести много пользы в быту.
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