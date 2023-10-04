Электронные ярмарки вакансий пройдут 5-6 октября в Бобруйском районе.

Фото из открытых источников, иллюстративно5 и 6 октября в Могилевской области пройдут ´ электронные ярмарки вакансий ´, в ходе которых соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
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