Электронные ярмарки вакансий пройдут 5-6 октября в Бобруйском районе.

Фото из открытых источников, иллюстративно5 и 6 октября в Могилевской области пройдут ´ электронные ярмарки вакансий ´, в ходе которых соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.