Чизкейк с черникой: лучший рецепт с духовкой и без

Рецепт запеченного черничного чизкейка В данном случае в качестве основы начинки используется сливочный сыр, но он смешивается со сливками и сгущенным молоком, поэтому в результате получится вкусный и нежный десерт.
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