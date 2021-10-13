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В Якутии установлен подозреваемый в хищении денежных средств с банковских счетов пенсионеров

В МВД по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение от представителя службы безопасности филиала одного из коммерческих банков, расположенных на территории Якутска о том, что у них был зафиксирован факт несанкционированного списания денежных средств.

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