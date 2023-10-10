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Царьград

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Галкин* объяснил критикам, почему не идёт воевать за Израиль

Галкин* объяснил критикам, почему не идёт воевать за Израиль

Выяснилось, что комик внимательно читает критические комментарии о себе из России.Как ранее писал «Царьград Белоруссия», Максим Галкин* говорил о т ом, что чувствует себя в Израиле "своим", и желает победы для армии своей новой родины.

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