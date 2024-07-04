Илон Маск инвестирует в чат-бота Grok 3. Grok 3 будет обучен на 100 000 GPU

Илон Маск инвестирует в чат-бота Grok 3, которого обучат на 100 000 GPUИлон Маск, основатель компании xAI, объявил о масштабных инвестициях в разработку нового чат-бота Grok 3 — этот проект предполагает использование 100 000 процессоров Nvidia H100 для обучения модели.