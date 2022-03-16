Танкисты ЮВО на Кубани и Ставрополье приступили к интенсивным тренировкам в рамках подготовки к «Танковому биатлону»

Экипажи выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.
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