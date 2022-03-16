Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Стоит всех, кто сочиняет разного рода пасквили на Россию, ВС РФ, кроме штрафа, принуждать через суд к обшественным ра...Житель Владимирск...
  • Геннадий Загуменов
    хватит писать про деньги для милли👹онов россиян ,хватит гнать пургуВажное денежное п...
  • Владимир Афанасьев
    десятки тыс. приехавшие в Россию, если это дети и женщины, то да , а мужиков надо "скурпулёзно" проверять, это могут ...Трое иностранных ...

Танкисты ЮВО на Кубани и Ставрополье приступили к интенсивным тренировкам в рамках подготовки к «Танковому биатлону»

Танкисты ЮВО на Кубани и Ставрополье приступили к интенсивным тренировкам в рамках подготовки к «Танковому биатлону»

Экипажи выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх