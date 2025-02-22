Известны два названия новых моделей Lada — купите такую машину?

На названия Lada Yashma и Lada Yarus поданы заявки в качестве обозначений моделей авто – такие сведения содержатся в свежей выгрузке данных Федерального института промышленной собственности на сайте Роспатента.
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