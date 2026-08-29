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Журнал «Профиль»

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Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизеля

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизеля

До 30 сентября производителям запрещено вывозить из России дизельное и судовое топливо, а также газойль.

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