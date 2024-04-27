Шестеркин признан первой звездой третьего матча серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс»

Игорь Шестеркин признан лучшим игроком матча «Вашингтона» с «Рейнджерс». В ночь на 27 апреля в Вашингтоне прошел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии