Шестеркин признан первой звездой третьего матча серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс»

Игорь Шестеркин признан лучшим игроком матча «Вашингтона» с «Рейнджерс». В ночь на 27 апреля в Вашингтоне прошел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».