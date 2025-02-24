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Генерал армии Виктор Золотов поздравил офицеров Росгвардии с присвоением звания Героя России

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Герой России генерал армии Виктор Золотов провел прием офицеров Росгвардии Марата Тибилова и Андрея Филоненко, которым накануне Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда».

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