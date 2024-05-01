К концу 2025 года в Балаклаве планируют построить уникальный социальный объект для севастопольцев

К концу 2025 года в Балаклаве предполагается построить детский сад – начальную школу на 270 мест. В настоящее время завершены проектно-изыскательские работы и заключён госконтракт на прохождение экспертизы проекта будущего образовательного учреждения.
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