В ХМАО расширят перечень срочных социальных услуг случаями обрушения сооружений от БПЛА

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа разработало поправки в региональный нормативный акт о социальном обслуживании, которые впервые прямо закрепляют возможность получения срочной социальной поддержки в случае обрушения сооружений, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.