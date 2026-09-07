В ХМАО расширят перечень срочных социальных услуг случаями обрушения сооружений от БПЛА

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа разработало поправки в региональный нормативный акт о социальном обслуживании, которые впервые прямо закрепляют возможность получения срочной социальной поддержки в случае обрушения сооружений, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.
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