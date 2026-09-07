Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

78 подписчиков

В ХМАО расширят перечень срочных социальных услуг случаями обрушения сооружений от БПЛА

В ХМАО расширят перечень срочных социальных услуг случаями обрушения сооружений от БПЛА

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа разработало поправки в региональный нормативный акт о социальном обслуживании, которые впервые прямо закрепляют возможность получения срочной социальной поддержки в случае обрушения сооружений, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.

Вернуться к статье