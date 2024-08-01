Житель Волчанска раскрыл, почему перешел на сторону России: «Дебильная страна»

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Житель харьковского Волчанска, за который несколько месяцев идут ожесточенные бои, Иван Коновалов заявил, что перешел на сторону РФ, поскольку не хотел жить в «дебильной стране».
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