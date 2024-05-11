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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Серебряков: «Ротенберг – отличный мотиватор. Когда в СКА обкатывали систему, Роман Борисович объяснял, как играть. В работу вратарей он не лез»

– Чем удивил вас Ротенберг в совместной работе? – В первую очередь, он отличный мотиватор. По ходу сезона мы в СКА обкатывали нашу систему, а Роман Борисович объяснял, как играть.

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