Ким Кардашьян получила €1 компенсации за ограбление 2016 года

Агентство Reuters со ссылкой на адвоката одного из истцов сообщает, что американская телезвезда Ким Кардашьян получила символическую компенсацию в размере одного евро по делу о вооружённом ограблении, произошедшем в Париже в 2016 году .
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