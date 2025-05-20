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Исиба все же уволит министра сельского хозяйства, «не покупавшего рис»

Исиба все же уволит министра сельского хозяйства, «не покупавшего рис»

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уволить министра сельского хозяйства Таку Это после его спорных заявлений о том, что ему не нужно покупать рис, поскольку он получает его в больших количествах от своих сторонников, на фоне общественного недовольства резким ростом цен на основные продукты питания и рис особенно, сообщает 20 мая деловое агентство Kyodo News.

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