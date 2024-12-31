РИА Верхневолжье дарит читателям новогодние открытки

РИА Верхневолжье дарит своим читателям новогодние открытки. Это уже стало доброй традицией. Каждый год наши фотографы делают самые яркие и интересные кадры на улицах Твери, а фотографы превращают их в уникальные новогодние открытки.
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