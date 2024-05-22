В России лимитируют максимальную сумму одноразовых денежных переводов

В России лимитируют максимальную сумму одноразовых денежных переводовЗаконопроект о введении ограничения в 100 тысяч рублей на одноразовые денежные переводы без открытия счета для граждан был одобрен Государственной Думой на последних этапах его рассмотрения.
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