Биатлонистка Резцова на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске выиграла первую гонку в сезоне

Олимпийская медалистка Кристина Резцова выиграла первую гонку в сезоне. Выступающая за Ханты-Мансийский автономный округ биатлониста победила сегодня в большом женском масс-старте на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
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