ТАСС: офицер департамента госзаказа МО Вертелецкий не признает вину

Начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий не признает вину в деле о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии