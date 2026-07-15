Менее 5% давали на камбэк Аргентины с Англией (2:1). Латиноамериканцы проигрывали 0:1 к 85-й минуте

Аргентина вышла в финал ЧМ-2026. Южноамериканцы победили Англию (2:1), уступая 0:1 к 85-й минуте. В конце второго тайма победу аргентинцам принесли голы Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, в обоих моментах ассистировал Лионель Месси.
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