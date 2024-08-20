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Трамп обвинил демократов в первом в истории США государственном перевороте

Трамп обвинил демократов в первом в истории США государственном перевороте

Демократическая партия устроила первый в истории Соединенных Штатов государственный переворот. Такое заявление сделал кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

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