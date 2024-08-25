«Покупает хот-доги вместо Cartier»: в Сети глумятся над подарками Бородиной от Сердюкова

Новый роман телеведущей набирает обороты и еще больше тревожит ее поклонников. Ксения Бородина с новым возлюбленным Социальные сетиПосле развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина твердо заявила, что больше не собирается выставлять свою личную жизнь напоказ.
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