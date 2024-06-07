В Останкинском москвич фиктивно ставил на учёт в своей квартире мигрантов

Участковый в Останкинском получил информацию из районного отдела по вопросам миграции о том, что в квартире дома в 5-ом Останкинском переулке осуществляется массовая постановка на миграционный учет иностранных граждан.
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