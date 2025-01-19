Умар Нурмагомедов сломал руку во время боя с Двалишвили

Reuters/USA TODAY Sports Российский боец ММА Умар Нурмагомедов получил перелом руки во время боя с грузином Мерабом Двалишвили за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, сообщает 19 января "Спорт Экспресс".
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