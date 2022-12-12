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Погибшим в ДТП с автобусом и Toyota Land Cruiser в Свердловской области оказался известный депутат

Погибшим в ДТП с автобусом и Toyota Land Cruiser в Свердловской области оказался известный депутат

Внедорожник врезался в рейсовый автобус на заснеженном Серовском тракте. Один человек погиб, еще пятеро пострадалиВ Свердловской области в резонансном ДТП 11 декабря погиб известный депутат Фёдор Суслов, заместитель председателя думы Ивделя.

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