Погибшим в ДТП с автобусом и Toyota Land Cruiser в Свердловской области оказался известный депутат

Внедорожник врезался в рейсовый автобус на заснеженном Серовском тракте. Один человек погиб, еще пятеро пострадалиВ Свердловской области в резонансном ДТП 11 декабря погиб известный депутат Фёдор Суслов, заместитель председателя думы Ивделя.