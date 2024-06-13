ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Непристойное предложение брата мужа

Непристойное предложение брата мужа

К тому времени, когда случилось это происшествие, мы с моим мужем жили уже вместе 11 лет. И неплохо жили.

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Комментарии
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Элина Морозова
А тот в свою очередь своей женой поделится.
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13 час.
Майя Maja
Ну и семейственность...
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13 час.
Майя Maja
Да там еще и младшОй ( ее муженек) на деньги повелся... Ох,  беда иметь такого иуду в семье(( Продал сразу за будущее наследство свою жену(( Гнилая порода.
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12 час.

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