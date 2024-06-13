К тому времени, когда случилось это происшествие, мы с моим мужем жили уже вместе 11 лет. И неплохо жили.
Непристойное предложение брата мужа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
А тот в свою очередь своей женой поделится.
Ответить
13 час.
Майя Maja
Ну и семейственность...
Ответить
13 час.
Майя Maja
Да там еще и младшОй ( ее муженек) на деньги повелся... Ох, беда иметь такого иуду в семье(( Продал сразу за будущее наследство свою жену(( Гнилая порода.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии