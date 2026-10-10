Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Баранов

В возрасте 70 лет ушёл из жизни Владимир Николаевич Баранов — советский и российский актёр театра и кино, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург».