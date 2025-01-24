Астраханская область попала в «черный список» внеплановой проверки Рослесхоза

За снижение качества оказания государственных лесных услуг. Федеральное агентство лесного хозяйства намерено провести внеплановые проверки ведения лесного хозяйства в 15 регионах страны, где наблюдается снижение уровня эффективности исполнения полномочий в сфере управления лесами и качества оказания государственных лесных услуг.
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