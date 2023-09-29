Жительница Новосибирска отсудила у автосалона 4,4 млн рублей за неисправную машину

Четырёхлетний Nissan Qashqai оказался с сюрпризом. Судиться за возврат денег пришлось три года.В Новосибирске медицинский работник отсудила у известного автосалона 4,4 млн рублей за неисправный четырёхлетний Nissan Qashqai.
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