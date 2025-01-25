Постпред Коми при президенте РФ Мамонов: волонтёры – пример для подражания

Постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации Сергей Мамонов обратился к лауреатам Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить», учреждённой газетой «Аргументы недели».
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