Сергей Собянин: новые поликлиники заработали в Москве с начала года

Сергей Собянин сообщил о запуске четырех новых поликлиник в Москве с начала года. Обновленные и новые здания расположены в районах Басманный, Новокосино, Раменки и Академическом, что улучшит комфортность обслуживания пациентов.
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