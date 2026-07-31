Ежегодная контрольная «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября. Организаторы объявили об изменениях в формате 2026 года: в этом сезоне впервые будет выбрана главная опорная площадка проекта среди регионов России.
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