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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Великобритании Бернем об Инфантино: «Он ведет футбол не туда, куда нужно. Такое ощущение, что люди наверху видят в нем лишь способ заработать. Я давал Джанни шанс до этого момента»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объяснил, почему считает, что  Джанни Инфантино не подходит на роль президента ФИФА.

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