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Минтай идёт на рекорд: в Хабаровском крае успешно завершён первый этап промысла

Минтай идёт на рекорд: в Хабаровском крае успешно завершён первый этап промысла

В Хабаровском крае завершился первый этап добычи минтая — ключевой рыбы дальневосточного промысла. Несмотря на суровые погодные условия в акватории Охотского моря, рыбаки не только справились с задачей, но и улучшили показатели прошлого года.

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