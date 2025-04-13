Минтай идёт на рекорд: в Хабаровском крае успешно завершён первый этап промысла

В Хабаровском крае завершился первый этап добычи минтая — ключевой рыбы дальневосточного промысла. Несмотря на суровые погодные условия в акватории Охотского моря, рыбаки не только справились с задачей, но и улучшили показатели прошлого года.
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